In Maremma arriva lo spettacolo “Allargando lo sguardo”: critica alla mitizzazione dei criminali

MASSA MARITTIMA – Sabato 23 novembre alle 21, alla sala San Bernardino di Massa Marittima farà il suo debutto in Maremma lo spettacolo “Allargando lo sguardo”. Il testo, che ripercorre le gesta della Banda della Magliana, è una ferma critica alla mitizzazione di tutti gli atteggiamenti criminali. Lo spettacolo era già approdato in Toscana grazie all’associazione Libera di don Ciotti, che lo volle a Prato nel 2014 per i 20 anni dalla sua fondazione. Scritto e diretto da Massimiliano Gracili e interpretato da Edoardo Ciufoletti, lo spettacolo racconta la storia di Carlo, giovane della borgata romana che, grazie all’aiuto di un amico di famiglia, viene assunto a lavorare all’archivio del tribunale di Roma. Qui conosce Sara, giovane e misteriosa ragazza arrivata dalla Scozia per poter consultare dei fascicoli riguardanti alcuni processi sulla Banda della Magliana. Carlo, che ignora il vero motivo che muove l’interesse della ragazza, incuriosito da questa, inizia a leggere gli atti dei processi restando ben presto affascinato dal mondo e dai personaggi di quelle storie. Soltanto alla fine però Carlo si accorgerà che l’interesse di Sara era molto diverso dal suo.

“La storia prende a pretesto le vicende della Banda della Magliana – raccontano dall’associazione Liber pater, organizzatrice dell’evento – ma il messaggio che vogliamo lanciare è universale e potrebbe essere applicato a qualsiasi atto terroristico e criminale, dalla Mafia alla ‘ndrangheta, piuttosto che al terrorismo degli anni di piombo. La nostra speranza è che questa storia riesca a spostare l’attenzione dai falsi miti all’aspetto più profondo dei fatti e alle ripercussioni che questi hanno avuto nella vita di tutti noi e in particolare in quella delle tante vittime del dovere e dei loro familiari”.

Ingresso 10 euro – info & prenotazioni 328-3289701