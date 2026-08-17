MONTEMASSI – Mercoledì 19 agosto, dalle 18.30 alle 22.00, la fortezza medievale del Castello di Montemassi apre le sue porte a un appuntamento artistico in data unica: In-Finito, mostra personale di Giuditta Scifoni.

L’evento gratuito, promosso dall’Arci di Montemassi col patrocinio del Comune di Roccastrada, è concepito come una serata-evento unica. Il sottofondo musicale sarà curato da Fausto Volpi. Ad arricchire l’incontro verrà offerto un aperitivo a base di prodotti tipici toscani, un omaggio all’autenticità del territorio maremmano.

Il suggestivo scenario del castello, con il suo fascino senza tempo, non farà da semplice sfondo, ma sarà parte integrante dell’esperienza visiva, creando un cortocircuito temporale in cui il passato incontra il presente: un dialogo inedito tra l’eco antico della pietra e i linguaggi della creatività contemporanea.

Il titolo In-Finito invita il pubblico a riflettere sul concetto di apertura interiore e sull’esplorazione dell’essenza umana, in un dialogo costante tra l’architettura storica e la contemporaneità delle opere esposte.

L’invito è rivolto a tutti: agli appassionati d’arte, ai turisti presenti nella zona e alla cittadinanza, per vivere insieme questa serata speciale.

Percorso e poetica dell’artista

L’artista Giuditta Scifoni offre uno sguardo intimo sul proprio mondo interiore attraverso il colore. Con un’esperienza ventennale nelle arti visive classiche, iniziata all’Accademia di Belle Arti di Firenze e consolidata sotto la guida del maestro Alberto Parres, la pittrice è reduce dalla sua prima personale a Roma, inaugurata nel novembre 2025.

Sulla tela, i vuoti esistenziali diventano spazi da abitare in meditazione con velature di colori tenui e delicati. Il dolore diventa un varco per approdare in nuovi mondi, talmente luminosi che sono appena percettibili. Le fragilità e gli smarrimenti diventano energia fatta da guizzi fluidi di colore e audaci contrasti cromatici.

Le opere esposte guidano l’osservatore alla scoperta del concetto che il finito non è un limite o un opposto dell’Infinito, ma il luogo preciso in cui l’Infinito si manifesta.