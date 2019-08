In festa con il patrono: il programma di tutti gli eventi

PORTO SANTO STEFANO – Eventi religiosi e manifestazioni folcloristiche per rendere omaggio venerdì 2 e sabato 3 agosto al patrono Santo Stefano Protomartire.

I festeggiamenti, organizzati dalla parrocchia di Porto Santo Stefano, dall’ente palio Marinaro e dal Comune di Monte Argentario, iniziano il giorno antecedente la ricorrenza della traslazione delle reliquie del Santo.

Si inizia dunque, venerdì 2 agosto alle ore 18,30 nella chiesa patronale con la Santa Messa con la presentazione e benedizione dello Stendardo del 78° Palio Marinaro dell’Argentario da assegnare al vincitore della regata di Ferragosto. Dalla stessa chiesa, alle ore 21.30 muoverà la processione in onore di Santo Stefano. Il percorso sarà in parte a terra e in parte a mare, quest’ultimo tratto, a cura degli Amici del Guzzo, partirà dal piazzale Candi e arriverà allo Stadio di turchese per concludersi con la preghiera e la benedizione del paese dal piazzale dei Rioni.

Sabato 3, alle ore 11,15, nella chiesa di Santo Stefano, celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, monsignor Giovanni Roncari. Alle 18 sfilata delle dirigenze rionali e degli equipaggi del Palietto, la regata remiera under 23 che anticipa il Palio del 15 agosto, che alle ore 19, dopo il sorteggio dei gavitelli, vedrà sfidarsi nello stadio di turchese i giovani dei rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle.