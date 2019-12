“In compagnia di re Artù”: in viaggio tra Galles e Cornovaglia. Appuntamento con Paolo Ciampi a Qb

GROSSETO – Si va in Cornovaglia e Galles venerdì 13 dicembre alle 18.30. A Qb Viaggi di carta si parlerà del libro “In compagnia di Re Artù. In viaggio per Galles e Cornovaglia con leggende e cavalieri” insieme all’autore Paolo Ciampi e al giornalista Raffaele Basile, di Walden Viaggi a piedi. Nell’occasione si parlerà anche della rivista Erodoto 108.

Il libro è un viaggio tra Galles e Cornovaglia inseguendo l’ombra di Re Artù, mito tra i più grandi e affascinanti della nostra civiltà, lungo sentieri a picco sul mare, castelli di fantasmi, antiche battaglie, isole smarrite nelle nebbie, montagne abitate da giganti.

Tra i cavalieri della Tavola Rotonda e l’eterna ricerca del Santo Graal, si riannodano i fili di vicende che parlano ai nostri giorni: perché Artù, in fondo, non è altro che l’idea di un sovrano capace di garantire pace e giustizia. Anche per questo è un mito che non muore. Paolo Ciampi lo ritrova nelle miniere abbandonate, nei pub di campagna, nei campi da rugby, in abbazie che ricordano San Galgano nella sua Toscana. E soprattutto nelle parole dei grandi della letteratura, da Thomas Malory a Mark Twain, da Chrétien de Troyes a Dylan Thomas. Fino a una città dei libri – Hay-on-Wye – che alimenta le leggende e di per se stessa è già una leggenda.

Paolo Ciampi, giornalista e scrittore fiorentino, si divide tra la passione per la letteratura di viaggio e quella per i personaggi storici dimenticati. È autore di più di una trentina di libri, con diversi riconoscimenti nazionali e adattamenti teatrali. È molto attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a numerose iniziative nelle scuole. Nei suoi blog Ilibrisonoviaggi e passieparole.blog racconta ogni giorno letture e viaggi. Con Mursia ha pubblicato La strada delle legioni (2014), un cammino coast to coast nell’Inghilterra del Vallo di Adriano, e L’uomo che ci regalò i numeri (2016), che racconta i viaggi e i numeri di Fibonacci.