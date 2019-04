In città tornano i concerti di Agimus: sul palco un prodigio del pianoforte

GROSSETO – Dopo la pausa per le festività pasquali, riprendono i concerti dell’Agimus al Polo Luciano Bianciardi: iovedì 2 maggio alle 18.30 il concerto della pianista Cristina Tomescu.

«Nata nel 2003 a Craiova, in Romania, Cristina Tomescu può a ragione essere definita un enfant prodige – spiegano gli organizzatori – studentessa di pianoforte al liceo artistico della sua città, ha seguito masterclass con importanti nomi del panorama pianistico europeo come il Maestro Mihai Ungureanu dell’Oltenia Philharmonic, il Maestro Antonio Di Cristofano e il Maestro Viniciu Moroianu, professore della National Music University di Bucarest. Ha eseguito inoltre numerosi recital in Romania e in Germania.

«Nonostante – proseguono gli organizzatori – la giovanissima età ha già ottenuto riconoscimenti prestigiosi in numerosi concorsi nazionali e internazionali, incluso il 1 ° premio al concorso nazionale di studenti “National Olympics” 2014-2018 (nel 2018 la performance durante il gala rappresenta la migliore interpretazione al pianoforte), al Concorso pianistico internazionale “Craiova Pianoforte” dal 2015 al 2018, al “Margareta Steria” di Buzău nel 2016, al Concorso pianistico “Irina Şaţchi” di Ramnicu Valcea. Numerose le sue esibizioni in Europa, da Vienna a Monaco passando per la Polonia».

Giovedì 2 maggio sarà ospite del ricco programma dell’A.Gi.Mus. di Grosseto, l’Associazione Giovani Musicisti presieduta da Gloria Mazzi che persegue l’obiettivo di accrescere fra i giovani l’amore per la musica. Un concerto aperto alla cittadinanza nell’aula magna del Polo “Luciano Bianciardi”, sede del Liceo musicale, dove Cristina proporrà un programma che attraverserà due secoli di musica partendo da Haydn, passando per Chopin, Bach e Liszt fino a Rachmaninoff.

L’accesso al concerto è gratuito, per qualsiasi informazione si può scrivere a: info@lavocediognistrumento.it o contattare il numero +39 346 3617752.