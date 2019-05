In città torna “Red Joan”: al Cinema Stella replica del film su Joan Stanley con Judi Dench

GROSSETO – A grande richiesta, mercoledì 22 maggio alle 17 e alle 21.15, è in programma “Red Joan” di Trevor Nunn.

Nel film si racconta la vera storia di Joan Stanley, interpretata da Judi Dench, un’anziana signora in pensione che nel 2000 viene arrestata dai servizi segreti britannici. Joan era una funzionaria del governo inglese, poi reclutata come spia dal KGB a metà degli anni Trenta, riuscendo a trasferire segreti militari e politici mantenendo la sua identità segreta per oltre mezzo secolo.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella