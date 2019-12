In città torna l’Hexagon Film Festival: i corti vincitori al cinema Stella

GROSSETO – I cortometraggi vincitori della prima edizione dell’Hexagon Film Festival, la rassegna internazionale grossetana dedicata ai “corti” ideata e diretta da Lorenzo Santoni, tornano protagonisti in una serata speciale in programma martedì 10 dicembre alle 21.15 al Cinema Stella di Grosseto (ingresso libero).

“Hexagon Film Festival Reloaded” renderà omaggio con una nuova proiezione a tutti i cortometraggi premiati nella serata conclusiva della prima edizione, l’11 ottobre scorso. I film proiettati saranno “Todos mis padres” di Bernabé Rico (Spagna, premiato nella sezione Tiferet), “Sangro” di Bruno Castro, Guto Br eThiago Minamisawa (Brasile, premiato nella sezione Bereshit), “9 pasos” di Marisa Crespo Abril (Spagna, premiato nella sezione Corti in vetrina) e “In between two hands” di Osman Yazici (Turchia, premiato nella sezione Il lato positivo) più le menzioni speciali “Portraitiste” di Cyrus Neshvad (Lussemburgo), “Moths to flame” di Luka Jankovic e Marco Pellegrino (Italia), “Robot will protect you” di Nicola Piovesan (Estonia) e “Ariana” di Fernando Pozo Garcia (Spagna).

«Vogliamo rendere omaggio ancora una volta a tutti gli artisti le cui opere si sono distinte in modo particolare all’Hexagon Film Festival – dice Lorenzo Santoni, direttore artistico della rassegna – offrendo ancora una volta l’opportunità di proiettarle in una sala cinematografica, senza dimenticare comunque che la qualità di ogni altro cortometraggio partecipante è stata molto alta. Questa serata vuole essere anche un riconoscimento per tutti quelli che hanno lavorato e contribuito all’organizzazione del festival, per un appuntamento che celebra la bellezza e la creatività di una forma d’arte probabilmente ancora non completamente popolare tra il grande pubblico italiano, ma dalle rilevanti potenzialità. Con l’arrivederci al 2020 per la seconda edizione».

Hexagon Film Festival è stato organizzato da Fondazione L’Altra città e da Kalonism Film, con il supporto del Comune di Grosseto (in particolare del servizio Attività produttive e dell’assessore Riccardo Ginanneschi) e del Centro commerciale naturale-Centro storico Grosseto, la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Aurelia Antica Shopping Center e Aurelia Antica Multisala, e il contributo di Euronics-Gruppo Cds, Conad e di Rete Ivo come media partner. E per la prossima edizione gli organizzatori cercano collaboratori con competenze nell’organizzazione generale di eventi, direzione artistica, montaggio audio-video, data managing, graphic design, critica cinematografica e social media managing.

Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook di Hexagon Film Festival.