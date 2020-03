In città la presentazione del libro “Elsa – Le prigioni delle donne”

GROSSETO – “L’amore è prigione?” Se ne parlerà mercoledì 4 marzo 2020 alle 17.45 alla libreria Mondadori, in corso Carducci 9 a Grosseto

con Francesco Ricci, autore di “Elsa – Le prigioni delle donne” ritratto di un’inedita Elsa Morante edizioni Nuova Immagine. L’evento è stato organizzato dalle Associazioni culturali di Grosseto “Letteratura e dintorni” e “Officina delle idee”.

Introduzione a cura di Lucia Morucci, vicepresidente dell’associazione “Officina delle idee”. Dialoga con l’autore Dianora Tinti, presidente dell’associazione culturale “Letteratura e dintorni”, scrittrice e giornalista.

«C’è stato un tempo nel quale anche io fui felice. Ora posso dirlo con sicurezza, ora che quel tempo si è fatto lontano. Accadde nel 1959. In quell’anno visitai per la prima volta New York. Bill non c’entra. Voglio dire, il fatto che a New York abbia conosciuto e abbia amato il pittore Bill Morrow ha poco a che vedere con la mia felicità. Ho sempre saputo, infatti, che ciò che l’amore toglie è molto più di quello che dona. Love is the biggest lie».

Francesco Ricci (Firenze 1965) è docente di letteratura italiana e latina presso il liceo classico “E.S. Piccolomini”di Siena, città dove risiede. È autore di numerosi saggi di critica letteraria, dedicati in particolare al Quattrocento (latino e volgare) e al Novecento, tra i quali ricordiamo: “Il Nulla e la Luce. Profili letterari di poeti italiani del Novecento” (Siena, Cantagalli 2002), “Alle origini della letteratura sulle corti: il De curialium miseriis di Enea Silvio Piccolomini” (Siena, Accademia Senese degli Intronati 2006), “Amori novecenteschi. Saggi su Cardarelli, Sbarbaro, Pavese, Bertolucci” (Civitella in Val di Chiana, Zona 2011), “Anime nude. Finzioni e interpretazioni intorno a 10 poeti del Novecento, scritto con lo psicologo Silvio Ciappi” (Firenze, Mauro Pagliai 2011), “Un inverno in versi” (Siena, Becarelli, 2013), “Da ogni dove e in nessun luogo” (Siena, Becarelli, 2014), “Occhi belli di luce” (Siena, Nuova Immagine Editrice, 2014), “Tre donne. Anna Achmatova, Alda Merini, Antonia Pozzi” (Siena, Nuova Immagine Editrice, 2015), “Pier Paolo, un figlio, un fratello” (Siena, Nuova Immagine, 2016), “Laggiù nel profondo. Mondo letterario e mondo psicoanalitico in Lehane, McCarthy, Schnitzler, Serrano, Tobino”, scritto con lo psicoanalista Andrea Marzi (Siena, Nuova Immagine, 2017). Inoltre, ha scritto il capitolo dedicato alla letteratura per il volume collettaneo interdisciplinare “Il Postmoderno” (Siena, Becarelli, 2015).

L’ingresso è libero.