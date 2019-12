In città arrivano i “Mercatini di Natale del Villaggio del Drago”: appuntamento al Cassero

GROSSETO – Domenica 22 dicembre dalle 10 alle 21 a Grosseto arrivano i “Mercatini di Natale del Villaggio del Drago” grazie a Artex Artigianato Artistico e Confartigianato Imprese: al Cassero senese vendita diretta e cesti natalizi della filiera delle Colline Metallifere che sta conquistando la Toscana.

Al Cassero senese sarà allestito un vero e proprio “Villaggio del Drago di Mercatini di Natale” dove sarà possibile acquistare un prodotto singolo direttamente dal produttore della filiera, oppure farsi realizzare cesti natalizi di qualsiasi tipo. E c’è davvero di tutto: miele, marmellate, cavallucci, panforte, biscotti, vino, cesti natalizi.

L’associazione Drago, il cui acronimo significa “distretto rurale agricolo gastronomico organizzato”, nasce dall’incontro tra un agricoltore e mugnaio, un fornaio e alcuni agricoltori produttori di grani antichi, uniti dalla passione per la terra e per il suo uso sostenibile, nel riconoscerle un ruolo fondamentale per l’alimentazione umana, connesso alla salute del pianeta e dei suoi abitanti. Questo progetto prende vita in un territorio a prevalente vocazione agricola, le Colline Metallifere, tra Massa Marittima e Montieri, e di eccellenza gastronomica ormai affermata. Oggi il Drago si apre a produttori anche di altre zone della provincia di Grosseto che rispettino i cardini essenziali del progetto: uso di grani antichi, artigianalità, qualità e territorio.

“Siamo un gruppo di artigiani del cibo che crede in un’idea grande quanto semplice: la bontà e la cura dei nostri prodotti – lo dice il presidente Alessio Guazzini che per primo, insieme ad Andrea Momoli, ha dato il via al progetto -. Il Drago nasce per raccontare la storia di passione e di tradizione agricola e gastronomica che per secoli ha contraddistinto le Colline Metallifere. Oggi vogliamo divulgare i nostri valori attraverso ciò che produciamo ma anche attraverso le nostre competenze. Tra i nostri partner abbiamo l’Università di Siena e l’Università di Firenze perché la filiera di grani antichi è una coltivazione molto particolare che consente un chicco di grano con proprietà nutritive eccezionali”.

Domenica dunque, grazie alla grande sensibilità di Artex e di Confartigianato Imprese Grosseto con il presidente Giovanni Lamioni, il Drago approda al Cassero Senese anche se sono tante le manifestazioni che hanno visto protagonisti i produttori: il 30 agosto a Valpiana, Massa Marittima, il Villaggio del Drago ha animato l’anteprima della Fiera di Ghirlanda con cooking show, musica live e la cena a base di tutti i prodotti della filiera; a ottobre il Drago ha partecipato a Italian Taste Experience, l’evento dedicato alle produzioni agroalimentari di eccellenza che si è tenuto a Braccagni, al Centro Fiere organizzato da Artex; dal 4 dicembre poi la nuova linea di pasta fresca fatta a mano “Maremma bio” è stata introdotta nei punti vendita Conad di Grosseto, in via Aurelia Antica, via Senegal e via Clodia, realizzata dell’azienda grossetana Pastai in Maremma con farine del progetto integrato di filiera ‘Drago’ (farine di grani antichi, macinati a pietra, tra i quali il Senator Cappelli come grano duro e per i grani teneri Gentil Rosso e Avanzi).

“Grazie ad Archetipi srl che ci ospita – aggiunge Guazzini – e che ha predisposto una serie di interessanti iniziative per le Feste di Natale: dal 13 dicembre Cassero aperto dalle 15 alle 22, Grande Braciata di fine anno il 31 dicembre, preapertura della mostra sull’oreficeria etrusca “Il Sole e la Luna” dal 27 al 30 dicembre; Focarazza dell’Epifania e sorpresa di fine anno il 6 gennaio.”

Ecco le aziende che parteciperanno: Azienda Agricola Poggio Tondo, Azienda Agricola Montegrappa, Azienda Agricola Guazzini Alessio, Azienda Agricola Maestrini, Azienda Agricola Amatuzzi, Panificio Montomoli, Pasticceria Le Logge, Panificio 900.