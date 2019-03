In città arriva il concerto d’autore con aperitivo autogestito: sul palco Filippo Gatti

GROSSETO – Un nuovo concerto d’autore in compagnia di Filippo Gatti, musicista, arrangiatore e produttore artistico tra i più influenti e stimati del panorama italiano. L’appuntamento è il 3 marzo nei locali dell’associazione di promozione sociale Kansassìti

BIO: Filippo Gatti, cantautore e produttore romano, classe 1970, vive e lavora da molti anni in Maremma. E’ il leader e fondatore degli Elettrojoyce, una delle band più interessanti degli anni ’90, e dal 2003 è all’attivo come solista.

Con il gruppo rock Elettrojoyce pubblica nel 1996 il primo album d’esordio Elettrojoyce. Il successo del disco è tale da spingere la Sony Music a mettere la band sotto contratto per la produzione dei due successivi album Elettrojoyce (2°), nel 1999, e Illumina, l’anno dopo. Nel 2003 il primo disco solista, Tutto sta per cambiare (con la partecipazione di Bruno Lauzi) A partire dal 2002 Filippo Gatti inizia le collaborazioni in qualità di autore, arrangiatore, musicista e produttore artistico con artisti tra i migliori della scena musicale alternativa italiana: Bobo Rondelli, Riccardo Sinigallia, i 24 Grana, Andrea Rivera, il Banco del Mutuo Soccorso, il Collettivo Angelo Mai, Marina Rei, Vittorio Nocenzi e la poetessa Elisa Biagini. 2012, esce il secondo disco solista, intitolato Il pilota e la cameriera, registrato tra l’Ortostudio di Scansano, in Maremma, e gli Storm Studios di Dublino, del fratello Francesco Gatti. Nel 2014 Gatti partecipa al Festival di Sanremo come coautore e produttore delle due canzoni, Prima di andare via e Una rigenerazione, presentate da Riccardo Sinigallia e contenute nel disco Per tutti, di cui firma anche la canzone Le ragioni personali.

ig: https://www.instagram.com/filogat

fb: https://www.facebook.com/FilippoGattiOfficial

INFO:

L’ingresso è riservato ai soci, quota associativa 10 euro

PORTA QUELLO CHE VORRESTI TROVARE = Autogestione Culinaria:

l’invito è portare cose da bere e da mangiare così da creare le premesse per un aperitivo condiviso e autogestito.