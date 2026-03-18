GROSSETO – Il centro storico si prepara a cambiare volto e a tuffarsi nell’atmosfera del Far West, ma in versione tutta maremmana. Sabato 21 marzo arriva “Old Wild Maremma”, l’evento che porterà tra le Mura musica dal vivo, dj set, vetrine a tema e intrattenimento per tutte le età.
L’iniziativa, promossa dal Centro commerciale naturale “CentriAmo Grosseto”, punta a rilanciare il cuore cittadino attraverso un mix vincente di shopping, convivialità e identità locale.
Tra storia e leggenda: il richiamo dei butteri maremmani
“L’evento – racconta Ascom Confcommercio – si ispira anche a un episodio storico affascinante: quando nel 1890 Buffalo Bill arrivò in Italia con il suo celebre show e sfidò i butteri maremmani guidati da Augusto Imperiali, finendo sconfitto”.
“Uno spirito di orgoglio e identità che oggi rivive con “Old Wild Maremma”, trasformando il centro di Grosseto in una vera e propria frontiera urbana all’insegna delle tradizioni locali”.
Il programma: live band, dj set e locali trasformati in saloon
La manifestazione prenderà il via alle 16.30 e proseguirà fino a sera, trasformando il centro in un grande palcoscenico a cielo aperto.
Numerosi locali e attività si trasformeranno in moderni saloon della Maremma, con allestimenti a tema e musica dal vivo.
Ricco il programma musicale con i dj set de Los Tres Caballeros, accompagnati dal live sax, oltre a Dj Sneik e Dj Shrek. Spazio anche alla musica live con i Wooden Beat e le sonorità country dei Lamar Country.
Macchi: “Il centro vive se sa essere dinamico”
“I dati raccontano un cambiamento che riguarda molte città italiane, ma il nostro centro storico di Grosseto resta un luogo bello e frequentato – afferma Alberto Macchi, presidente del CCN –. La vera sfida è trovare un equilibrio tra commercio, ristorazione, servizi ed eventi. Un centro vive davvero quando riesce ad essere città durante tutto l’arco della giornata”.
Orlando: “Contro la desertificazione commerciale servono idee”
Sulla stessa linea anche Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, che sottolinea l’importanza di iniziative come questa:
“Sosteniamo gli sforzi dei commercianti che si impegnano per contrastare la desertificazione commerciale. Grosseto risponde con intraprendenza: portare le eccellenze del territorio in città significa dimostrare che si può fare impresa con creatività e profitto”.
Un evento per rilanciare il cuore della città
“Old Wild Maremma” si presenta così come un’occasione per vivere il centro in modo diverso, tra tradizione, spettacolo e socialità.
L’appuntamento è per sabato 21 marzo: a Grosseto, per un giorno, il West parla maremmano.