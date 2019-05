In biblioteca torna “Non ci resta che leggere”: thè con i lettori e la tazza si porta da casa

MASSA MARITTIMA – Torna nella biblioteca comunale Gaetano Badii l’appuntamento con “Non ci resta che…leggere!!”, con i consigli di lettura di Alessandra Burzacchini, insegnante e scrittrice originaria di Carpi, e la partecipazione dell’associazione Liber Pater con letture tratte dai libri presentati.

L’appuntamento, che si tiene regolarmente in biblioteca ormai da un paio di anni, si arricchisce questa volta con i consigli dei lettori che si sono iscritti nelle scorse settimane per presentare i propri libri del cuore o quelli che li hanno colpiti a tal punto da valere una buona recensione per condividerli con altri lettori.

L’iniziativa si svolgerà in biblioteca sabato 11 maggio alle 17, all’ora del thè, che verrà servito durante l’incontro insieme a biscottini e dolci vari.

A riguardo, questa volta ci sarà una novità: la biblioteca è diventata “#plasticfree” ed ha “dichiarato guerra” alla plastica. Per ridurre il consumo nocivo della plastica, i partecipanti sono invitati a portare la propria tazza da casa, così da evitare lo spreco di bicchieri di platica per il thè. Ovviamente, per chi dimentica la tazza ci saranno bicchieri compostabili, così come compostabili saranno i piattini e le posate per i dolci, ma portando la propria tazza si ridurrà il consumo anche di questi.

Per sensibilizzare i propri utenti a migliorare la sostenibilità ambientale del pianeta, la biblioteca G. Badii sta attuando altre numerose iniziative, prima di tutto la raccolta differenziata, l’acquisto di libri sull’argomento, la lettura di storie per bambini improntate all’ecologia e alla sostenibilità e infine, dai prossimi giorni, l’installazione di bicchieri biodegradabili e non più in plastica nelle macchinette delle bevande, in collaborazione con la ditta proprietaria.