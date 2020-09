In biblioteca si celebrano i nonni con letture, attività e la merenda

RIOTORTO – Anche quest’anno a Riotorto (Piombino) si terrà la Festa dei nonni, celebrata in tutta Italia e in alcuni altri Paesi il 2 ottobre in coincidenza, secondo il calendario cattolico, con il giorno degli angeli custodi.

Appuntamento alle 16.30 alla Bidibi book di Riotorto: l’obiettivo della festa, con letture per bambini dei volontari di Nati per Leggere, attività creative a cura della biblioteca e la merenda organizzata dai Soci Coop di Riotorto, è quello di valorizzare il ruolo prezioso e unico che i nonni svolgono all’interno della famiglia e nella società.

Per partecipare è necessario prenotarsi. I posti sono limitati nel rispetto delle norme anti-covid.

Info e prenotazioni: 0565 226110 – biblioteca@comune.piombino.li.it.