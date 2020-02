In biblioteca la presentazione dello studio “Il ramo più occidentale della Via Francigena”

MASSA MARITTIMA – Si svolgerà lunedì 2 marzo alle 17 alla Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, piazza XXIV Maggio 10, la presentazione dello studio dal titolo: “Il ramo più occidentale della via Francigena” realizzato da Cesare Tonelli.

Oltre all’autore parteciperanno come relatori Alessandra Campagnano del Comitato Fiorentino per il Risorgimento e Luigi Fantacci, esperto in didattica e nuove tecnologie.

I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini. T

ra gli invitati anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.

Ingresso libero e a tutti i presenti sarà data in omaggio la pubblicazione fino ad esaurimento delle copie.

La presentazione è stata organizzata dalla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Consiglio regionale della Toscana.