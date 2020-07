In biblioteca la presentazione del libro “Paesaggi d’autore in Toscana”

MONTEMERANO – A Montemerano (Manciano), nella Biblioteca comunale di Storia dell’arte, sabato 4 luglio alle ore 18,30 presentazione di Paesaggi d’autore in Toscana, il libro di Massimo Gregorini e Mariella Zoppi.

Paesaggi d’autore in Toscana (Edizioni Aska, 2019) è un libro a due mani che invita a rivisitare la nostra regione nel nome dell’Arte ambientale. Il percorso che ne scaturisce comprende spazi pubblici e privati, aree urbane e luoghi lontani, con artisti italiani e stranieri come Ernst Fuchs, Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, per citarne solo alcuni.

Emergono così interventi molto diversi uno dall’altro, tutti strettamente in relazione con gli spazi che occupano.

Gli autori del libro – Mariella Zoppi, professore ordinario di Architettura del paesaggio alla Facoltà di Architettura di Firenze, e l’architetto Massimo Gregorini, responsabile del settore Valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Toscana – si accostano alla materia da conoscitori e da appassionati: la loro selezione restituisce la complessità tipologica dell’arte ambientale, nella prospettiva di considerare questo patrimonio a cielo aperto come un museo diffuso, capace di incunearsi nel paesaggio toscano, rendendolo costantemente contemporaneo.

L’incontro con gli autori sarà introdotto dalla storica dell’arte Ersilia Agnolucci e si terrà possibilmente nel giardino della Biblioteca, nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione e sicurezza.