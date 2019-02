In biblioteca c’è “Non ci resta che leggere”: l’appuntamento con i libri preferiti dai lettori

MASSA MARITTIMA – La biblioteca di Massa Marittima ospita “Non ci resta che leggere”, l’appuntamento è sabato 16 febbraio con la presentazione dei libri suggeriti dai lettori

“Non ci resta che leggere. I consigli di lettura di Alessandra Burzacchini e i tuoi” è un’iniziativa organizzata dalla Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima nata quasi due anni fa per incentivare la lettura e stimolare i lettori alla scoperta di nuovi testi. Questo grazie anche all’interesse di Alessandra Burzacchini, scrittrice e insegnante emiliana di Carpi ma che da anni vive anche a Massa Marittima, che il prossimo sabato 16 febbraio alle ore 17.30 presenterà agli utenti della biblioteca una serie di otto libri scelti tra le ultime novità editoriali.

Si tratta di libri suggeriti dai lettori stessi che hanno inviato le loro proposte nei giorni scorsi e che saranno presentati insieme a quelli di Alessandra Burzacchini. All’evento è prevista anche la partecipazione dell’associazione Liber Pater (Civa) che tra le sue finalità c’è anche la promozione della lettura e che organizza proprio alla Biblioteca Comunale la rassegna teatrale Teatro on Air che nella prima serata con Giuseppe Cederna ha riscosso uno straordinario successo. Inoltre sarà presente anche il bookshop della Libreria Matozzi che collabora all’iniziativa e in programma anche una bella sorpresa finale per tutti i partecipanti.