In biblioteca c’è il cinema da Oscar: da giovedì alla Falesiana

PIOMBINO – Dopo la riapertura delle sale studio e del punto prestito al Quartiere di Salivoli la Biblioteca Civica Falesiana riprende le consuete attività in sede proponendo un nuovo appuntamento con il cinema: Il Giovedì degli Oscar, una rassegna cinematografica all’insegna della prestigiosa statuetta d’oro a cui ogni pellicola ambisce.

Tutti i giovedì dal primo ottobre al 3 dicembre dalle 16 nella sala conferenze della biblioteca in via Appiani: otto i film vincitori del Premio Oscar in almeno una delle otto principali categorie (miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior film di animazione e miglior colonna sonora).

La proiezione sarà preceduta da un breve approfondimento con curiosità che riguardano la pellicola.

Per scoprire la lista dei film in programma basterà contattare la Biblioteca Falesiana allo 0565 226110, via mail a biblioteca@comune.piombino.li.it oppure recarsi direttamente in biblioteca.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione; i posti sono limitati nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid.

La Biblioteca Falesiana ha la facoltà di organizzare la rassegna grazie alla sottoscrizione della “licenza ombrello”, un contratto con la Motion Pictures Licensing Company che consente le proiezioni pubbliche senza violazione del diritto degli autori e dei distributori delle opere cinematografiche, ma senza divulgare all’esterno i dati dei film.

Il primo film che viene proposto, giovedì primo ottobre, ha vinto la statuetta d’oro nella categoria miglior attore protagonista: siamo nel 1940, la Germania ha invaso la Francia e sta facendo pressione sul regno unito per raggiungere un accordo. L’Inghilterra si è inoltre resa conto che la strategia del primo ministro Chamberlain risulta inutile e che serve quindi una nuova figura a capo della Camera dei Comuni. Viene quindi eletto Winston Churchill; ma il consenso deve guadagnarselo e, grazie alla strategica fuga sulla spiaggia di Dunkerque e alla sua ferma posizione di non cedere nulla alle mire espansionistiche naziste, il nuovo primo ministro condurrà l’Inghilterra verso quella che sappiamo sarà una gloriosa vittoria.