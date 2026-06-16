SALAIOLA – Shirin Yoku, forest bathing, terapia forestale: nomi in lingue diverse per descrivere l’attitudine più antica dell’uomo, ma oggi poco praticata: stare nella natura con la consapevolezza della capacità delle piante di interagire con il nostro organismo e la nostra psiche.

Il Bagno di Foresta è una pratica di connessione con la natura che nasce in Giappone negli anni ’80 con il nome Shirin Yoku, letteralmente tradotto “immergere i sensi nell’atmosfera boschiva”. È una completa e rigenerante immersione attraverso attività sensoriali di interazione con boschi e foreste ed efficace per promuovere il proprio benessere psicofisico. Con questa esperienza concediamo alla natura di ritrovare il suo posto dentro di noi recuperando il legame ancestrale che ci lega.

Sarà possibile sperimentare l’attività sabato 20 giugno alle ore 17,30 a Salaiola, primo borgo naturalistico d’Italia, abbinata al Digital Detox, cioè la disconnessione dai dispositivi elettronici per la durata della sessione.

Durata due ore circa, consigliato abbigliamento comodo adatto al bosco, scarpe da trekking o da ginnastica. Attività con contributo volontario riservata agli adulti, animali non ammessi.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 18 al numero 3401863349 oppure sulla pagina Instagram respiro_nel_bosco.

L’esperienza è organizzata dall’associazione L’Aquilaia e sarà condotta dalla Guida Ambientale Fabiola Favilli e dall’esperta di Forest Bathing Martina Perotti. Imparando queste tecniche si potrà poi praticare in autonomia il Forest Bathing, attraverso l’apprendimento di esercizi di focalizzazione dell’attenzione sulla respirazione e sui sensi.