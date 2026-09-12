ROCCATEDERIGHI – Il paese si prepara a diventare il punto di riferimento per la ricerca visiva e l’arte contemporanea in Maremma. Dal 12 al 27 settembre 2026, gli spazi del Centro Civico (in Via Roma 31) ospiteranno la mostra temporanea “E20 cinetici e programmati”, curata da Michela Poli.
L’ingresso è libero e l’esposizione è aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.
Un appuntamento imperdibile che promette di coinvolgere direttamente lo spettatore in un viaggio tra giochi di luce, geometrie tridimensionali, illusioni ottiche e dinamismi capaci di sfidare la percezione e stimolare la mente.
Il Gruppo C.O.N.V.I.D. e i grandi maestri
Protagonista dell’esposizione è il Gruppo Convid, fondato nel 2020 dal maestro padovano Roberto Sgarbossa. Il nome racchiude un acronimo dal profondo significato artistico e culturale: “Conoscere Opere Necessita Visione Informazione Dibattito”.
Il collettivo nasce per dare voce a una cultura visiva straordinaria e dinamica. La mostra di Roccatederighi mette in dialogo le opere degli artisti del gruppo con quelle di storici maestri apripista dell’arte cinetica, come Sara Campesan, Celestino Facchin e Piero Risari.
Un percorso tra grandi nomi della scena nazionale e internazionale
I visitatori, anche grazie all’attività di divulgazione e conoscenza promossa da Roccarte, potranno ammirare da vicino un’ampia varietà di linguaggi e materiali: dalle lastre in acciaio e ottone con incidenze luminose, alle sculture e installazioni in vetro e LED, fino alle partiture visive, alle trame cromatiche e alle stampe fotografiche.
La mostra, organizzata da Paesaggi culturali, posta in esposizione le opere di:
- Carmen Carriero, con le sue raffinate ed evolutive tecniche miste;
- Guglielmo Costanzo, fondatore di gruppi di ricerca sulla percezione cromatica e presente in storiche edizioni della Biennale di Venezia;
- Nadia Costantini, con i suoi dinamismi ottici e le celebri Torsioni;
- Renato De Santi, con le sue emblematiche partiture visive in bianco e nero;
- Carlo Didonè, con le sue opere incentrate sui meccanismi dinamici;
- Ivano Fabbri, artista capace di trasformare il metallo e la luce in metafore cinetiche;
- Febo (pseudonimo di Felice Bazzacco), con le sue installazioni e stampe fotografiche di matrice caleidoscopica;
- Piera Legnaghi, scultrice veronese di fama internazionale che indaga il legame tra arte, interiorità ed emozioni;
- Vincenzo Mascia, architetto e artista esponente del movimento internazionale MADI;
- Milena Rigolli, con le sue metafisiche e luminose geometrie cromatiche;
- Roberto Sgarbossa, fondatore del gruppo e maestro delle vibrazioni visive e della sperimentazione sui materiali;
- Vincenzo Tardia, con le sue intense ricerche sulle torsioni cromatiche su tela.
A dare un ulteriore respiro internazionale alla mostra contribuiscono le presenze dell’artista giapponese Jun Sato e dell’artista poliedrica Yumiko Kimura (nata a Tokyo e residente a Parigi), famosa per le sue installazioni d’avanguardia che integrano vetro industriale, sovrapposizioni e luci a LED.
Alla mostra, impreziosendola, sarà presente Luigi Meucci Carlevaro, critico e parte del Comitato Scientifico che sostiene il Gruppo.
In occasione dell’evento verrà ricordato l’artista recentemente scomparso Manlio Onorato (Castel Morrone, Caserta, 1951 – Lonigo 2026), intellettuale e artista legato al Gruppo C.O.N.V.I.D. e uomo dotato di profonda intelligenza.