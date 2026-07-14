CASALE DI PARI – Una serata di solidarietà per i piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sabato 1 agosto, alle 20, alla Pista del porcino di Casale di Pari, si terrà “Illuminiamo il mondo”, cena di beneficenza promossa dal Gruppo Fratres Donatori di Sangue con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico.

Una raccolta fondi per il Progetto Bimbo del Meyer

L’iniziativa sarà dedicata alla raccolta fondi per il Progetto Bimbo dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, pensato per sostenere i piccoli pazienti ricoverati e le loro famiglie, contribuendo a garantire cura, accoglienza, vicinanza e un ambiente sereno, a misura di bambino.

Il Gruppo Fratres: cinquant’anni di solidarietà

Il Gruppo Fratres, nato circa cinquant’anni fa e oggi composto da circa 50 donatori, affianca alla donazione del sangue anche attività di volontariato a supporto dei servizi sociali e della comunità. L’impegno del gruppo si esprime, infatti, attraverso iniziative solidali che mettono al centro la generosità, la partecipazione e l’attenzione verso chi ha più bisogno.

“Illuminiamo il mondo” nasce proprio con questo spirito: offrire un momento di incontro e condivisione capace di trasformarsi in un aiuto concreto per i bambini e per le famiglie che affrontano un percorso di cura. La serata sarà inoltre un’occasione per ricordare chi, con passione e dedizione, si è impegnato per la realizzazione dell’iniziativa e per il sostegno ai più piccoli, lasciando un segno importante nella comunità.

Come partecipare: prenotazioni entro il 22 luglio

La cena ha un costo di 20 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 22 luglio. Per prenotare è possibile contattare: Michele Gonzi (333 1753988), Emanuele Verdiani (339 1509729), Andrea Raffaelli (333 3265061).