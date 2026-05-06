FOLLONICA – Viaggio tra i miti di ieri e di oggi, sabato 9 maggio alle 16:30 alla sala Tirreno di via Bicocchi 53.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Aps Kore (centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica di Follonica), con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Follonica. La conferenza si intitola “Iliade, Odissea e non solo: in viaggio con le figure dei miti antichi e moderni” ed è a cura della dottoressa Graziana Petri di Follonica, docente, psicopedagogista e libera ricercatrice.

“L’incontro propone un percorso tra i grandi miti del passato, ancora attuali per i temi affrontati – spiegano dall’associazione -: rivalità, guerra, paura, desiderio di conoscenza, identità, ospitalità e astuzia. Attraverso una lettura che intreccia dimensioni psichiche, archetipiche e biologiche, la conferenza offrirà strumenti per interpretare la condizione umana e ampliare lo sguardo sul presente. L’iniziativa rientra nelle attività dell’Associazione Kore, impegnata nella diffusione di un approccio psicosomatico alla conoscenza di sé, nelle sue espressioni individuali, sociali e culturali”.

L’ingresso è libero e gratuito.