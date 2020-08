Il vincitore del Premio Strega Giovani in città: Daniele Mencarelli presenta il suo “Tutto chiede salvezza”

GROSSETO – Dopo l’incontro molto partecipato con il vincitore del premio Strega, Sandro Veronesi, e il suo Colibrì, la libreria Palomar ospiterà giovedì 27 agosto a partire dalle ore 21.15 il vincitore del premio Strega Giovani e finalista del premio Strega, Daniele Mencarelli, autore del romanzo Tutto chiede salvezza.

“Salvezza. Per me. Per mia madre all’altro capo del telefono. Per tutti i figli e tutte le madri. E i padri. E tutti i fratelli di tutti i tempi passati e futuri. La mia malattia si chiama salvezza, ma come? A chi dirlo?”

Mencarelli dialogherà sul significato delle parole salvezza, malattia, cura con il poeta Gianfranco Lauretano.

Tutto chiede salvezza è il secondo romanzo di Mencarelli, dopo l’eccezionale vicenda editoriale del suo libro di esordio – otto edizioni e una straordinaria accoglienza critica (premio Volponi, premio Severino Cesari opera prima, premio John Fante opera prima). Si tratta di un libro potente, di una storia di sofferenza e speranza, interrogativi brucianti e luminosa scoperta. Daniele, vent’anni, vive l’esperienza drammatica di un tso, trattamento sanitario obbligatorio: trascorre una settimana rinchiuso in un ospedale psichiatrico, soffocato da caldo asfissiante, circondato dalla fredda indifferenza degli operatori sanitari. In questo inferno di relazioni e di atroce solitudine, incontra 5 compagni di viaggio, altrettanto sofferenti: tra loro nasce un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. Nei precipizi della follia brilla un’umanità creaturale.

L’evento è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione tra la libreria Palomar e l’associazione culturale Arte Fran: Daniele Mencarelli infatti sarà protagonista del primo incontro dell’Atelier delle Arti, promosso da Arte Fran e ha accettato con entusiasmo l’invito a presentare il suo romanzo a Grosseto.

“Possiamo proprio dire che alla libreria Palomar piacciono le Streghe. Siamo molto soddisfatti di ospitare, dopo Veronesi, un altro vincitore del premio Strega e di offrire a Grosseto la possibilità di dialogare con voci importanti del panorama culturale italiano, soprattutto voci nuove, come quella di Mencarelli, che ha saputo distinguersi per il coraggio di proporre argomenti ritenuti dai più dei tabu, resi con una scrittura brillante e tagliente – questo il pensiero di Massimo Mariotti, della libreria Palomar.

Alessandro Vergni, presidente ArteFran, sottolinea il valore del dialogo tra artista e pubblico: “La mission che ci siamo dati come associazione è quella di promuovere la cultura a 360 gradi, puntando sulla condivisione e sull’incontro. Siamo convinti che non si debba solo fruire dell’opera d’arte ma entrare in contatto con lei, viverla, comprenderne, attraverso il dialogo continuo con l’artista, la sua genesi e le sue implicazioni. Solo così l’arte può accadere, nell’incontro con l’altro”.

Vi aspettiamo giovedì 27 agosto alle ore 21,15 alla libreria Palomar. È obbligatoria la prenotazione.