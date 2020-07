Il vincitore del Premio Caravella parla alle Notti dell’Archeologia

PITIGLIANO – Una serata tra letteratura, reperti etruschi e degustazioni di vini e prodotti tipici presentati da aziende del territorio. E’ questo l’incontro “Spazi d’autore. Letture al Museo…degustando” che si svolgerà a Pitigliano, splendido borgo arroccato sul tufo in Maremma, presso il Museo Archeologico all’aperto Alberto Manzi, Strada Provinciale 127 Via di Pantano, venerdì 31 luglio alle ore 18.

Si tratta dell’ultimo di una serie di quattro incontri che rientrano nel programma delle Notti dell’Archeologia promosse dalla Regione Toscana a cui hanno aderito i Musei di Maremma, la rete che riunisce oltre 50 tra musei, aree archeologiche e sedi espositive pubbliche e private della provincia di Grosseto. Protagonista della serata sarà il giornalista responsabile di Ansamed, il servizio dell’Ansa sul Mediterraneo, e scrittore Patrizio Nissirio appena premiato con il prestigioso Premio Caravella al Festival Giornalisti del Mediterraneo.

Nissirio parlerà del suo ultimo romanzo “Silenzio” ( Ensemble Editore 2019), che racconta la fuga di un uomo verso la libertà tra suspense e amore. Una corsa contro il tempo, che all’inizio ha i tratti di una corsa verso se stesso, verso il proprio sentire, ma che per una serie di circostanze imprevedibili diventa la vita per strada e nascosta di un uomo che deve riscattare la propria libertà prima di dare spazio alle proprie esigenze. L’incontro sarà moderato dalla direttrice dei Musei Civici archeologici di Pitigliano Debora Rossi e in degustazione ci saranno i vini della Cantina Cooperativa di Pitigliano.

La presentazione dei vini e dei prodotti gastronomici sarà curata dai Sommelier di A.I.S. Delegazione di Grosseto che patrocina tutte le iniziative culturali dei Musei Archeologici di Pitigliano. Ingresso gratuito su prenotazione in rispetto alle norme anti-Covid 19, massimo 20-25 ingressi. Info e prenotazioni: tel. 3895933592 – 0564614067, email: museo@comune.pitigliano.gr.it.