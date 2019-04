Il villino Panichi ospita l’arte: in città arriva la mostra “La Maremma e i cavalli”

GROSSETO – Dal 6 al 21 aprile il villino Panichi ospiterà la mostra delle opere pittoriche di Cristina Mambrini “La Maremma e i cavalli” che sarà inaugurata il 6 alle 18.

«Dentro la mia testa c’era già la voglia di sperimentare ancora cose nuove – spiega l’artista – partendo da quello che nella mia carriera artistica mi ha sempre dato soddisfazione, il disegno, nello stesso tempo la libertà di usare qualunque tecnica mi ispiri al momento, per lasciarmi andare nel creare un soggetto che in questo caso è la mia terra, la maremma. Ecoline, acrlici, olio, alluminio, vinavil, panpastel, tela usata come se fosse carta d’acquarello, con tutti questi materiali ho cercato di descriverla, non nel modo usuale, ma con colori forti, vivaci e decisi e con tratti più semplici, proprio come è la mia vita ora».

«Della mia terra c’è un animale che, pur avendone tanta paura – dice ancora Mambrini – ho sempre ammirato ed amato, la sua muscolatura che si estende forte in tutto il suo corpo, la sua fierezza e il grande senso di libertà mi hanno ispirato nel corso degli anni. Oggi ho deciso che volevo nuovamente affrontarlo ma con una tecnica nuova e poco conosciuta in Italia ma soprattutto da noi, i panpastel, tecnica che devo dire rende omaggio meravigliosamente al cavallo».

«Chi visiterà la mia mostra – conclude l’artista – si troverà davanti due tecniche completamente diverse, due mondi, che mi appartengono entrambi, l’uno sono la conseguenza dell’altro, il saper disegnare e il cercare di trasformarlo in qualcosa di personale e diverso, semplificandone i tratti. Perché come dico sempre io nel più ci sta il meno, ma per quanto tu possa cercare è difficile far entrare il più nel meno».