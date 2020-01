“Il viaggio di Tim” a Campagnatico: presentazione del romanzo delle maremmane Adelaide e Lina

CAMPAGNATICO – “Il viaggio di Tim”, romanzo di Adelaide Cattaneo e della giornalista Lina Senserini, domani pomeriggio (sabato) alle 18,30 al Teatro Rossi di Campagnatico.

Un’iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale. Il romanzo parla di Tim, un bambino felice e giocoso, finché un giorno perde l’adorata sorellina Tina, portata via da un male incurabile. Il dolore, la tristezza, la rabbia trasformano il suo cuore in una pietra, incapace di sentire l’amore dei genitori e dell’amico Andrea. Un giorno, mentre sta andando a scuola, distratto e immerso nei propri pensieri, viene investito da un’auto. Tim vola in aria, cade, perde i sensi. Si sveglia poco dopo in un mondo strano, il Bosco delle rughe, popolato di gnomi allegri e felici, che non conoscono odio, rancore, rabbia e violenza. È qui che Tim intraprenderà un viaggio, accompagnato dall’inseparabile amico-gnomo Burberino, alla scoperta del nuovo se stesso.

Il romanzo di Adelaide Cattaneo, pittrice e scrittrice che si divide da trent’anni tra la Svizzera e Campagnatico e di Lina Senserini, giornalista e scrittrice, sarà presentato attraverso un dialogo delle autrici con Barbara Ciacci.

“Si tratta di un appuntamento che ci fa molto piacere ospitare nel nostro teatro commenta il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti- Siamo sempre aperti ad eventi di questo tipo per arricchire l’offerta culturale di Campagnatico e del suo territorio. Si tratta di un romanzo interessante del genere fantasy, che ha ottenuto riconoscimento importanti e che è stato presentato anche fuori provincia e fuori regione. Sono convinto che quello che trascorreremo con le autrici sarà un pomeriggio piacevole, all’insegna della buona lettura”.

Le letture saranno accompagnate dalla chitarra di Paolo Mari.

Al termine della presentazione sarà offerto un rinfresco da un’azienda del territorio.