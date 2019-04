Il Vespa club di Castiglione organizza la seconda corsa dei carretti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il prossimo fine settimana nel centro di Castiglione della Pescaia, si disputerà la 2° corsa dei carretti castiglioesi-spericolati per un giorno. Organizzato dal Vespa Club Castiglione della Pescaia in collaborazione con il CCN Centro Commerciale Naturale e il CCC Comitato Castiglionese Carnevale.

L’appuntamento è all’Orto del Lilli sabato 27 per la verifica da parte di una commissione che consentirà, se il carretto ha rispettato il regolamento, di iscriversi o di apportare le modifiche. Domenica mattina le strade di via Montebello, via dei camion e via della libertà fino all’Orto del Lilli, saranno chiuse al traffico per le prove libere del percorso. Dalle ore 14 presentazione degli equipaggi e una giuria estetica assegnerà i primi punteggi per la realizzazione creativa del carretto abbinato all’abbigliamento del team. Alle ore 15 inizio gara dei partecipanti, supervisionata dai cronometristi della federazione di Grosseto, a seguire premiazioni dei partecipanti e podio per i primi tre.

Grazie al successo dell’anno scorso il vespa Club Castiglione della Pescaia è stato iscritto nella FICS – federazione Italiana Cart’s Speed down e di conseguenza la gara è inserita nel calendario nazionale. Visitate la pagina facebook: Corsa dei Carretti Castiglionesi, per scaricare regolamento e modulo di iscrizione.