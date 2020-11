Il valore degli archivi minerari: appuntamento in streaming con il Magma

FOLLONICA – Il primo incontro sarà via streaming, quello di venerdì 4 dicembre coordinato dal museo Magma per aggiornare e sottolineare l’importanza che il materiale d’archivio ha per lo sviluppo culturale di un territorio.

Il progetto vede infatti il Museo Magma come soggetto coordinatore e capofila per un progetto finalizzato alla valorizzazione delle fonti relative alla storia del lavoro, della storia produttiva e sociale del territorio e delle comunità coinvolte.

La ricognizione degli archivi delle realtà lavorative del nostro territorio ha importanza per la conservazione e salvaguardia del patrimonio documentale, ma anche per la valorizzazione della memoria storica e sociale delle comunità di appartenenza.

La costituzione di una rete che mette insieme le miniere dell’Amiata, le Colline Metallifere, l’industria siderurgica di Follonica e Piombino, le miniere dell’Elba, costituisce un potenziale narrativo, storico e documentale unico nel panorama nazionale. Raccogliendo, studiando e valorizzando quanto contenuto negli archivi degli enti coinvolti si scrive una parte significativa della storia del lavoro in Italia.

Il Museo Magma pertanto nel coordinare l’intero progetto ha voluto organizzare momenti di incontro e di dibattito non solo per aggiornare sulla conoscenza delle ricerche in atto ma proprio per sottolineare l’importanza che il materiale d’archivio ha per lo sviluppo culturale di un territorio.

In questo primo appuntamento, via streaming alla pagina Facebook di Magma Follonica, il focus sarà proprio sul valore degli archivi minerari partendo da quelli di Montecatini Montedison e Solmine, arrivando a quelli amiatini e alla loro trentennale storia.

I lavori saranno anticipati dai saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del soprintendente ad interim della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana Sabrina Magrini e dell’assessore alla cultura del Comune di Follonica Barbara Catalani.

L’evento sarà registrato e disponibile sul canale Youtube del Museo Magma.