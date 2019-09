Il tumore dalla diagnosi alla guarigione attraverso la fotografia: Marta Viola si racconta

GROSSETO – Dopo il successo dell’incontro con il fotoreporter Stefano Schirato, Clan propone un nuovo appuntamento della rassegna di talk fotografiche “Aperture”. L’ospite della serata sarà la fotografa Marta Viola che con il progetto fotografico “Sangue bianco” ha raccontato la sua battaglia, combattuta e vinta, contro la leucemia acuta mieloide. L’evento, totalmente gratuito, si terrà lunedì 16 settembre alle 21.30 nella sede della Pro loco Grosseto nel Bastione Rimembranza, in piazza del Popolo.

La fotografia e la scrittura sono stati i mezzi utilizzati da Marta per vivere le sue giornate dopo la diagnosi di leucemia acuta mieloide. Inizialmente l’idea di fotografare si è imposta a causa di un disturbo visivo, tra i vari effetti della malattia c’erano anche fluorescenze e sfocature. Marta ha pensato di fare fotografie ogni volta che intravedeva qualcosa che la incuriosiva, così avrebbe avuto modo di vederlo bene più avanti, quando sarebbe stata meglio. Da subito il mezzo fotografico è stato necessario nel processo di consapevolezza e accettazione del tumore. La scrittura ha scavato in profondità e ha fatto emergere pensieri difficili da verbalizzare. Il risultato è una narrazione delle montagne russe emotive e dei cambiamenti fisici sperimentati nei vari mesi di terapia. Giorno dopo giorno, Marta si è resa conto che stava prendendo corpo qualcosa che a un certo punto avrebbe potuto aver senso condividere con gli altri. Per aiutarli a comprendere, per farli entrare un po’ nel suo mondo, per riconoscere le sfumature del dolore come parte naturale della nostra esperienza.

Marta Viola nasce a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) nel 1986, si laurea in psicologia e inizia a lavorare come fotografa. Collabora con l’associazione Anffas per progetti di inclusione sociale utilizzando il mezzo fotografico. Documenta il dopo sisma nel centro Italia in collaborazione con l’osservatorio “Lo Stato delle Cose”. Nel 2018 pubblica il suo libro “Sangue bianco” in cui racconta la sua esperienza con la leucemia attraverso immagini e testo. I suoi lavori sono stati pubblicati su diverse riviste tra cui: MIND, D-La Repubblica, Fotocrazia, Il Fotografo, PhotoVogue, Vanity Fair, Huffpost Italia, IL – Magazine Il sole 24 ore. Espone in Italia e all’estero.