Il Trio Capriccio Musicale alle Terme: iniziano “I concerti del Granduca”

MARINA DI GROSSETO – Sarà la cornice delle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto ad ospitare il primo degli eventi musicali de “I Concerti del Granduca” con l’atteso concerto (che ha già registrato il tutto esaurito) del Trio Capriccio Musicale formato dalla voce di Sabrina Gasparini, il violino di Gentjan Llukaci e il pianoforte di Denis Biancucci previsto per sabato 5 settembre alle 21,15. Dopo il successo registrato nel recente periodo estivo con “Music & Wine”, l’Associazione Amici del Quartetto, sotto la guida artistica del maestro Giovanni Lanzini e la collaborazione delle Terme Marine e dell’Hotel Granduca, propone cinque concerti di musica classica e non solo (dei quali due a Marina e di Grosseto e tre a Grosseto) fino al prossimo 6 dicembre.

Di estrazione sia classica che dalla musica jazz e dallo swing il trio di fuoriclasse musicali proveniente da Modena propone un concerto brillante ed estremamente coinvolgente, dove la musica è semplicemente capriccio e divertimento. Le note si rincorrono tra Morricone e Nino Rota, danzando poi sulle Onde del Danubio, toccando Napoli, per poi virare verso il sud America senza però dimenticare la più bella canzone d’autore italiana e internazionale. Gli autori eseguiti saranno infatti Consuelo Velasquez, Mercedes Sousa, Vittorio Monti, Lucio Dalla, Gino Paoli, Luigi Tenco, Ennio Morricone ma anche Giuseppe Verdi, Fred Buscaglione, Domenico Modugno, Luis Ferrari, Iosif Ivanovici e Armando Trovaioli.

Anche in questa occasione, come già avvenuto nelle scorse serate estive degli Amici del Quartetto, il fortunato connubio fra la grande musica e i grandi vini del territorio si svolgerà con una formula diversa ma ugualmente simpatica e accattivante, che è già stata molto apprezzata dal pubblico: prima del concerto infatti, Elisabetta Ceccariglia dell’Associazione “Rosae Maris” e alcuni produttori presenteranno tre fra i migliori vini del nostro territorio i quali poi al termine dello spettacolo verranno estratti a sorte per il pubblico presente, per una successiva degustazione a casa.

Dato il contingentamento degli ingressi in ottemperanza al D.M. legato al Covid-19, i posti sono già esauriti e gli organizzatori invitano sin d’ora a prenotare per i prossimi concerti, che sono ad ingresso gratuito, contattando direttamente l’Associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662 -anche sms o WhatsApp) o per email (amiquart@gmail.com).