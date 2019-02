Il tour nelle città più belle del mondo si fa in libreria: appuntamento in città con “Guide Ribelli”

GROSSETO – Tante guide per una serata alla libreria QB. Domani, venerdì 8 febbraio, sono le “Guide Ribelli” di Voland protagoniste alla Libreria QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi, 1 a Grosseto.

Alle 18, Monica Falconi, fotografa professionista che ha accompagnato le pagine curiose di queste mappe scritte che vanno alla scoperta degli aspetti più sconosciuti di tante città, parlerà di questa sua esperienza. Accompagnata dalla voce di Chiara Migliorini e dalle note di Dino Simone, Monica Falconi, guiderà ii “viaggiatori” di QB in un percorso di memoria ribelle delle capitali più belle del mondo.

Come ricordi che affiorano in un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute le guide accompagnano per mano, nelle grandi città: Roma, Venezia, Firenze, Berlino, Mosca, Parigi, Barcellona per scoprirne l’anima ribelle nascosta tra le vie, stradine, calli e maestosi viali.

Chiara Migliorini leggerà alcuni estratti dal sapiente lavoro letterario raccolto nella Collana Finestre delle edizioni Voland: “Guida alla Venezia ribelle” di Beatrice Barzaghi e Maria Fiano; “Guida alla Firenze ribelle” di Riccardo Michelucci; “Guida alla Roma ribelle” di Rosa Mordenti, Viola Mordenti, Lorenzo Sansonetti e Giuliano Santoro; “Guida alla Mosca Ribelle” di Valentina Parisi; “Guida alla Parigi ribelle” di Ramón Chao e Ignacio Ramonet; “Guida alla Berlino ribelle” di Teresa Ciuffoletti e Roberto Sassi; “Guida alla Barcellona ribelle” di Guillem Martíne