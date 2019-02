Il teatro per bambini porta in scena “In volo” e il libro di Asma Dridi

FOLLONICA – Anche quest’anno, insieme al cartellone della stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Fonderia Leopolda, è stata realizzata la rassegna ‘Sabati e domeniche a teatro’, il teatro dei bambini e delle famiglie e l’ultimo appuntamento è per sabato 2 febbraio alle ore 16.30 con ‘In volo’, di e con Michele Cafaggi e la regia di Ted Luminare.

Un bellissimo biplano arriva al Teatro Fonderia Leopolda, assieme a un mare di bolle di sapone, per un viaggio al di là dei confini terrestri, in compagnia del nostro Eroe Aviatore, un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propostiti a costo di dover sacrificare le cose a lui più care in un viaggio al di là dei confini terrestri.

Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato. A grande richiesta torna sul palco della Leopolda Michele Cafaggi con un nuovo spettacolo, anch’esso nato da un a ricerca sulle tecniche, gli oggetti e le storie da raccontare.

Spettacoli senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita a momenti di raffinato divertimento adatto a un pubblico di ogni età, non solo a tutti i bambini!

Prima dello spettacolo, alle ore 15.30 nel foyer del Teatro, la libreria Altrimondi presenta ‘Incontro con la piccola Maltuma’, le avventure gustose con l’autrice Asma Dridi e la ludo-lettrice Valentina Spanu

Biglietti: 5 euro posti unici non numerati

Per informazioni: Proloco Follonica, via Roma 49 tel. 0566.52012