Il teatro festeggia la primavera: a Roselle vanno in scena i “Giardini segreti”

GROSSETO – La Scuola Scenaperta di Polis 2001 presenta i suoi “Giardini Segreti”, inedita rappresentazione teatrale con visita guidata al sito archeologico e rinfresco, tra i Ruderi e l’Anfiteatro Romano di Roselle (Grosseto). Il 24 marzo alle 15, nella prima domenica di primavera, sulla collina più suggestiva dell’entroterra grossetano, va in scena uno spettacolo intimistico e partecipato al tempo stesso: laddove un muro di edere nascondono un pertugio, e la rugiada avvolge in una coltre le gemme ancora non dischiuse, la primavera vuol irrompere sulla stanchezza paralizzante di un inverno gelido e lungo.

È la rinascita esistenziale che parla di storie vere, affascinanti, ma anche complicate da raccontare. Come piante rampicanti, quelle stesse storie si avviluppano in intrecci misteriosi, e si disvelano solo grazie a un coro di voci leggere come piume o pesanti come macigni, grazie alla sola cosa che ci accomuna in quanto umani: la parola.

Nello spettacolo inedito di ScenAperta, le parole di poeti immortali quali Virgilio, Tagore o Bukowski, si intrecciano ininterrottamente con quelle di autori contemporanei, per dar vita a un giardino fatto di tanti sentieri quante sono le tematiche di un animo reciso, eppure pronto a rifiorire: la fragilità, la diversità che accomuna, la volontà incrollabile di superare le barriere dei propri limiti.

Ad attendervi per esprimervi e dispensare emozioni, saranno gli attori allievi della Scuola di Teatro ScenAperta: Graziano Alberti, Michela Azzolini, Davide Braglia, Valentina Cannavacciuolo, Maria Del Vecchio, Ester Di Bari, Carlo Donadio, Tony Lukacs, Stefania Marconi, Valentina Murru, Marcella Vignali, Valeria Viva. La Regia è firmata come sempre dal Maestro Francesco Tarsi.

Costo dei biglietti: 10 euro intero; 5 euro ridotto studenti, compresi visita guidata e rinfresco.

Per info e prenotazioni: 347 2299737

asscultpolis2001@libero.it