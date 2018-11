Il teatro dedicato ai bambini: alla Fonderia arriva Pinocchio

FOLLONICA – La stagione teatrale del Teatro Fonderia Leopolda non è solo il cartellone degli spettacoli serali, ma anche tante altre attività per un progetto complessivo: teatro come spazio di scoperta, incontro, crescita, condivisione; anche quest’anno continua viene proposta la rassegna ‘Sabati e domeniche a teatro’, il teatro dei bambini e delle famiglie. Il primo appuntamento è domenica 4 novembre alle ore 16.30 con ‘Pinocchio’ – Ingresso € 5,00

Insieme al cartellone della stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Fonderia Leopolda, torna la rassegna ‘Sabati e domeniche a teatro’, il teatro dei bambini e delle famiglie; se il teatro è di tutti non è immaginabile pensare a una stagione teatrale che non comprenda anche il mondo dell’infanzia, con una serie di spettacoli per portare in sala l’intera famiglia.

Il primo appuntamento è domenica 4 novembre alle ore 16.30 con ‘Pinocchio’, uno spettacolo tratto dal romanzo di Carlo Collodi, con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martone. Accanto alle avventure più famose di Pinocchio, che tutti si aspettano di vedere, ci sono alcuni passaggi meno noti, in cui il protagonista si lancia a capofitto in un mondo che per lui è ancora tutto da scoprire e interpretare.

Un’allegoria della società moderna, dove emerge il contrasto tra razionalità e istinto, fame e benessere, generosità e ricerca del profitto personale; ma anche la complessità del mondo infantile, così come quella di un mondo adulto che non sempre ascolta e guarda davvero all’essenza delle cose.

Pinocchio non è solo una storia per bambini, perché Pinocchio è ognuno di noi.

Uno spettacolo consigliato ai bambini dai 5 anni di età.

Biglietti: 5 euro posti unici non numerati

Per informazioni: Proloco Follonica, via Roma 49 tel. 0566/52012