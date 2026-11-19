GROSSETO. La Scriabin Concert Series continua con un nuovo appuntamento in programma sabato 21 novembre, alle ore 17.30, al Polo culturale Le Clarisse, che vedrà protagonista la giovane pianista Carlotta Galli.

Il programma del concerto attraverserà le opere di tre grandi protagonisti della letteratura pianistica. Il recital si aprirà con la Sonata n. 23 in fa minore, op. 57, “Appassionata” di Ludwig van Beethoven, per proseguire con il Notturno op. 27 n. 2 e la Ballata n. 4 in fa minore, op. 52 di Fryderyk Chopin. A concludere il programma sarà la Sonata n. 2 in re minore, op. 14 di Sergej Prokofiev.

Il costo del biglietto intero è 8 euro, ridotto a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e 3 euro per gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 537 2994.

Carlotta Galli

Nata nel 2009, Carlotta Galli ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni all’Accademia Tadini di Lovere. Dal 2019 prosegue la sua formazione con la professoressa Catia Iglesias e il maestro Vincenzo Balzani, partecipando inoltre a masterclass tenute da pianisti di fama internazionale, tra cui Philippe Raskin, Yuri Bogdanov, Giuseppe Andaloro e Boaz Sharon.

Nonostante la giovane età, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi pianistici nazionali e internazionali. Tra i risultati più recenti ci sono il primo premio al concorso “Pianotalents” di Milano nel 2024, il premio speciale al Vienna International Music Competition nel 2025 e il primo premio al concorso internazionale “Città di San Donà di Piave” nel 2026.

Carlotta Galli ha inoltre collaborato con diverse formazioni orchestrali, tra cui la César Franck Chamber Orchestra a Bruxelles e l’orchestra Antonio Vivaldi. Nel 2023 è stata selezionata per una masterclass di musica da camera organizzata dalla Fondazione Andrea Bocelli.