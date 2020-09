“Il sole in sella”: domani la presentazione del libro di Giorgia Antonelli

GROSSETO – Il chiostro della biblioteca Chelliana venerdì 18 settembre, alle 17, ospiterà un incontro con Giorgia Antonelli, autrice del libro “Il sole in sella”, Il volume, pubblicato da Aporema edizioni, 2020, sarà presentato dalla direttrice della biblioteca Anna Bonelli; a seguire l’autrice parlerà del suo libro con Lina Sellaroli, insegnante grossetana.

“Per molti la boxe è uno sport che rappresenta la metafora della vita: si colpisce, si è colpiti, si va al tappeto e ci si deve rialzare. Anche

l’equitazione può essere vista in questo modo. Non importa quante volte sei sbalzato dalla sella, se vuoi continuare a correre, devi risalirci una volta in più. Qui però non sei solo a combattere: c’è il cavallo, fedele alleato dell’uomo dalla notte dei tempi. Nel rapporto con questo nobile animale, Giorgia troverà la forza di affrontare e superare i mille imprevisti che la vita le metterà davanti, per far rinascere la luce della

speranza e per riaccendere ‘Il sole in sella”.

Giorgia Antonelli è nata a Roma il 16 ottobre 1985 e risiede a Grosseto da otto anni. Diplomata ad indirizzo scientifico, pratica equitazione da 20 anni ed è operatrice ludica di equitazione, amante della natura e degli animali. Questa è la sua prima opera letteraria.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: tel. 0564 488054 – 055, info@chelliana.it