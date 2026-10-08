GROSSETO – È arrivato il momento dei cortissimi per il Clorofilla film festival. Venerdì 9 ottobre alle ore 16, presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante, si terrà la proiezione e premiazione dei “cortissimi” di #Solounminuto, la sezione dedicata ai lavori brevi ideata da Lorella Ronconi e che è realizzata nell’ambito del Clorofilla film festival, iniziativa di cinema a ingresso gratuito, promossa da Legambiente.

Da anni Clorofilla unisce cinema, ambiente e sociale e attraverso la collaborazione con Lorella Ronconi è nata una speciale sezione dedicata al sociale, ispirata all’omonima pagina di #Solounminuto.

Un format breve ma intenso, capace di trasmettere emozioni, riflessioni e messaggi culturali e sociali in pochi istanti, valorizzando creatività, sensibilità artistica e capacità comunicativa.

Sono arrivati trentuno lavori e una prima selezione ha portato ai tredici corti finalisti: opere che affrontano temi sociali, umani e ambientali attraverso il linguaggio del cinema breve.

Questi i titoli in programma:

Respiro di Riccardo Sansone ,

di , Intermundio di Gianluca Ceccato ,

di , L’ultima spiaggia di Matteo Bennati ,

di , Subconscio di Federico Cillerai ,

di , Act now di Fabio Landi ,

di , Sunwaves cruises di Stefano Lombardini ,

di , Against the clock di Patricia De La Caridad Del Pino ,

di , While di Giada Evangelista ,

di , L’invasione silenziosa di Leonardo Settimelli (Polo Bianciardi Grosseto),

di (Polo Bianciardi Grosseto), Il ragù di Enzo Morzillo ,

di , Viola di Lorenzo Piscopiello (Scuola Olivieri Pesaro)

di (Scuola Olivieri Pesaro) Over the edge di Giada Ciliberto ,

di , Un corto di Samuele Pari.

Ci saranno anche due corti realizzati dalle scuole a dimostrazione che il cinema è un mezzo che riesce a coinvolgere i ragazzi anche nella realizzazione di corti e documentari: Viola di Lorenzo Piscopiello, realizzato dalla Scuola Olivieri di Pesaro, e L’invasione silenziosa: il granchio blu, realizzato dai ragazzi del Polo Bianciardi di Grosseto, coordinati dalla professoressa Laura Ciampini.

Nel corso del pomeriggio, in apertura, alcuni corti fuori concorso sul tema della disabilità e, nella seconda parte, sarà dato spazio ai corti finalisti e assegnati i riconoscimenti.

Insieme a Lorella Ronconi ci saranno Paola Salvestroni, Veronica Tancredi, Flavia Musella e Donatella Bigozzi che hanno fatto parte della giuria.

L’iniziativa è resa possibile dalla Provincia di Grosseto che ha concesso il patrocinio e l’uso gratuito della sala e dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, da tempo vicino al festival di cinema di Legambiente.