“Il Silenzio La Natura”, una storia per immagini raccolte in un libro: la presentazione al Paragrano

ORBETELLO – Venerdi 2 novembre, ore 18:00, al Centro Culturale Paragrano l’Associazione Culturale Fotografica Ausonio Ulivi L’Ora presenterà il libro “il Silenzio La Natura” di Graziella Pesenti. In anteprima seguirà una breve lettura di racconti tratti dal libro “Una coperta di cielo” della stessa autrice che sarà presentato nel 2019. Leggeranno Francesca Celestra e Serenella Bischi.

«Una storia può essere raccontata anche attraverso immagini che generano sensazioni spontanee le quali mettono in evidenza una dimensione fino a poco prima sconosciuta – spiegano gli organizzatori – mettere in scena attraverso attimi fuggenti la grande bellezza, infinitamente piccola, che ci circonda è come immergersi in una magica realtà dove lo spazio si specchia nell’invisibile, si forma ed appare nel momento in cui ne fai parte. Fotografare il silenzio è come cullarsi in un infinito che ti trasporta e ti trasforma in una piccola sagoma cosi da essere al pari delle api, delle farfalle, delle libellule ed altre creature microscopiche che ti circondano senza disturbare, senza ferire ma capaci di vivere insieme quel meraviglioso connubio. Una prospettiva che elargisce emozioni, sentimenti e arricchisce emotivamente mostrando un mondo in miniatura. Un’avventura senza confini che mette di fronte ad una quotidianità travolgente di trasformazione, lavoro, intelligenza e creatività di certi insetti: rappresentazione visiva straordinaria, effervescente che la natura offre in tutta la sua incomparabile armonia».