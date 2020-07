Il silent book club si sposta in piazza: e dopo aver letto si parla dei libri

MANCIANO- Venerdì 17 luglio Manciano ospiterà il Silent Book Club, una lettura in piazza autonoma e silenziosa. “Questa idea – spiega la regista Elena Guerrini – risale al 2012 e nasce in California da due ragazze che leggevano in silenzio in un bar di quartiere. L’esempio di questa silenziosa socialità si è poi estesa a tanti che frequentavano già i gruppi di lettura ma che si trovavano in difficoltà nel dover finire un libro a tutti i costi entro un tempo determinato e, soprattutto, nel dover trovare qualcosa di intelligente da dire agli altri negli incontri comuni”.

“I Silent Book Club hanno sede di norma in un bar o in una caffetteria, dove è più facile accompagnare la lettura con un caffè, un tè o un bicchiere di vino, ma possono anche scegliere, come punto di ritrovo, una biblioteca o una libreria. Oggi i Silent Book Club sono attivi in circa 70 città, da New York e Los Angeles a Tucson e alla California, con alcuni primi esperimenti in Canada, a Calgary e Toronto e in Gran Bretagna a Birmingham. Ma ora, anche in Italia i Silent Book Club iniziano a diffondersi: gli avamposti sono a Corbetta (in provincia di Milano), che può vantarsi di essere il primo Silent Book Club, ospitato nella locale biblioteca e a Montrigiasco di Arona, nella Strattoria, un bar trattoria che organizza anche letture all’aperto. Sempre con il motto ‘Chiacchere e letture’. Un’occasione d’incontro per leggere in compagnia e condividere, ma solo se lo si desidera, le proprie pagine preferite e se si vuole anche scambiare libri”.

Adesso anche in Maremma nasce il primo Silent book club, importato da Elena Guerrini attrice e scrittrice mancianese. Venerdì 3 luglio c’è stata la prima serata in piazza della Rampa a Manciano, il 10 la seconda e domani 17 luglio si ripeterà l’esperienza che continuerà tutti i venerdì d’estate. “Queste sono le regole – spiega ancora Guerrini – porta un libro che stai leggendo o uno da iniziare, siediti dove vuoi e inizia il viaggio nella lettura silenziosa in piazza. Puoi partecipare se hai dai 6 ai 99 anni, se ne hai 100 porta con te anche gli occhiali. Indossa qualcosa di bianco, come le pagine di un libro, così ci possiamo riconoscere. Spegni il telefono, questo non è un evento, è una semplice idea culturale e divertente nata da persone che amano i libri”.

“Dopo aver letto i nostri libri in silenzio per 60 minuti, si potrà parlare insieme dei libri letti e consigliarli alle persone presenti o scambiarli o raccontare l’emozione provata in questa esperienza di lettura conviviale e silenziosa. Fotografare i libri e poi bere qualcosa insieme e decidere di trovarci a leggere in silenzio anche il venerdì successivo alla stessa ora, nello stesso luogo. La piazza è ben illuminata. Chi passa, vedrà una comunità che legge in silenzio. Indossa sempre la mascherina e mantieni sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da chi ti siede vicino. Se l’idea ti piace, falla circolare su Whatsapp o invita a voce chi conosci e potrebbe essere interessato/a. Se vuoi iscriverti al gruppo su Wa manda un messaggio al numero 3398512693 e su Facebook iscriviti al gruppo Silent book club Maremma. Buona lettura!”.