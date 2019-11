“Il segreto della dea”: film e danze etrusche alla Libreria delle ragazze

GROSSETO – Film e danza alla Libreria delle ragazze in via Fanti a Grosseto. Giovedì 21 novembre alle 21 proiezione di “Il segreto della dea”, il corto prodotto dalla start up grossetana Reeload Production e girato dal giovane regista Lorenzo Antonioni nella Maremma etrusca, presentato in anteprima dal Clorofilla Film Festival alle Cave di Roselle e poi scelto per la Città Visibile 2019.

«Maestro, ma gli dèi esistono?». Siamo al tempo degli Etruschi e fervono i preparativi per la festa di Turan, dea dell’amore e della fertilità e patrona di Vulci. Protagonista del film è Vulca, un bambino che si interroga sul mistero del divino e intraprende un percorso interiore immergendosi nella natura. Il suo desiderio di sapere lo spingerà a togliere il velo sacro dal tabernacolo della dea, per scoprirne il segreto.

Alla serata sarà presente Laura Ciampini, autrice del racconto da cui è stato tratto il film. «Il mio è un racconto filosofico, che delinea alcuni aspetti antropologici della civiltà etrusca» racconta l’autrice. Nel film, che verrà presentato al Saragozza Film Festival, si intrecciano spiritualità e carnalità: figure mitiche come la Gorgone, la Menade, il Satiro prendono vita e si mescolano alla realtà, ricreando quella commistione di sacro e profano che rende affascinante la civiltà dell’antica Etruria.

Dopo la proiezione ci sarà un intervento-performance di Valeria Petri, che ha curato le coreografie di “Il segreto della dea”. Esperta in teatro-terapia, ha approfondito la danza simbolico-antropologica e ci farà conoscere la ritualità della danza etrusca.