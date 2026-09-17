SATURNIA – Il Saturnia Festival 2026 prosegue con due nuovi appuntamenti che porteranno la musica anche nelle frazioni del territorio comunale di Manciano. Dopo il programma estivo, la XXI edizione della manifestazione propone infatti due “Concerti di fine estate”, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre a Poggio Capanne e Poderi di Montemerano.

Sabato 19 settembre, alle ore 18.30, Poggio Capanne ospiterà “Bolero”, concerto dell’Ensemble Musica Aeterna – Trio palcoscenico. Un nuovo appuntamento con la musica dal vivo che accompagnerà il pubblico in uno dei piccoli centri del territorio mancianese.

Domenica 20 settembre, alle ore 18.30, sarà invece Poderi di Montemerano ad accogliere “Tra teatro e cinema”, con l’Ensemble Polyphonia – Chromatic Quartet, per una serata dedicata all’incontro tra musica, teatro e grande schermo.

«Con questi due concerti il Saturnia Festival prosegue il proprio percorso e lo fa scegliendo ancora una volta di coinvolgere le frazioni – dichiarano l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi e il consigliere con delega alla Cultura Matteo Bartolini –. Portare appuntamenti culturali di qualità nei nostri borghi significa offrire nuove occasioni di incontro alla comunità e, allo stesso tempo, valorizzare luoghi che rappresentano una parte importante dell’identità del nostro territorio. È anche questo uno degli obiettivi che vogliamo continuare a perseguire attraverso il Festival».

Il Saturnia Festival è promosso dal Comune di Manciano con l’organizzazione della Filarmonica “Amilcare Ponchielli” e il sostegno di partner e realtà del territorio.

Per informazioni è possibile consultare il sito di Manciano Promozione, scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 0564 1886794.