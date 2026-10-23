MANCIANO – Si conclude domenica 25 ottobre il Saturnia Festival 2026, la rassegna musicale promossa dal Comune di Manciano con l’organizzazione della Filarmonica “A. Ponchielli”, giunta quest’anno alla ventunesima edizione. L’ottavo e ultimo concerto è in programma alle 18.30 nella chiesa di San Leonardo, a Manciano, con il coro e l’ensemble strumentale Concinnitas, che proporranno due celebri composizioni di Antonio Vivaldi.

Il programma prevede il “Magnificat in Sol minore, RV 610” e il “Gloria in Re maggiore, RV 589”, due opere del repertorio sacro del compositore veneziano. Il Magnificat, ispirato al cantico evangelico di Maria, alterna momenti di grande intensità espressiva a passaggi corali di particolare suggestione. Il Gloria, tra le composizioni sacre più conosciute di Vivaldi, si distingue per la ricchezza della scrittura musicale e per il dialogo tra le voci e gli strumenti.

L’appuntamento chiude la ventunesima edizione del Saturnia Festival, che anche quest’anno ha portato la musica in diverse località del territorio comunale, offrendo al pubblico occasioni di ascolto e valorizzando alcuni dei luoghi più caratteristici del Comune di Manciano.

Il concerto è realizzato nell’ambito del programma del Saturnia Festival 2026, con il sostegno dei partner e degli sponsor che hanno accompagnato la manifestazione.

Per informazioni: www.mancianopromozione.com, [email protected], telefono 0564 1886794.