Il sassofono dall’età barocca al jazz: a Montemerano il concerto di Daniele Faziani

MONTEMERANO – Dopo cinque anni ritorna a Montemerano, nella splendida cornice di piazza del Castello, Daniele Faziani, maestro di saxofono e docente al conservatorio di Bologna, con una performance per sax solo che accompagnerà il pubblico dall’età barocca al jazz in un viaggio che ripercorre la storia dello strumento ideato da Adolphe Saxnel 1844 a Parigi, l’ultima invenzione nel campo degli strumenti a fiato.

Questo è il programma della serata di sabato 10 agosto (ore 21), organizzata dall’Accademia del Libro e dalla Pro loco di Montemerano:

Prima parte

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite Iv Bwv 1010 (prelude,allemande,courante,sarabande,bourreè,gigue)

Trascrizione per Sax Baritono dall’originale, a cura di Daniele Faziani

Astor Piazzolla (1921-1992)

Sensuel, Tango Final,Escualo

per Sax Baritono &Sax Soprano

Seconda parte

Sonny Rollins(1930)

Doxy -per Sax Tenore

Miles Davis (1926-1991)

Four- per Sax Tenore

Sonny Rollins

Oleo- per Sax Tenore

Horance Silver (1928-2014)

Song For My Father -per Sax Tenore

Paul Desmond (1924-1977)

Take Five- per Sax Alto

Nino Rota (1911-1979)

ROMEO AND JULIET (Love Theme)- per Sax Alto

Alan Menken (1949)

So Close,TrueLuve’s Kiss -per Sax Alto

(from Walt Disney Pictures,Enchanted)

Leslie Bircusse(1931)

What Kind Of Fool Am I ?- per Sax Alto

Il concerto sarà realizzato con l’ausilio di basi orchestrali.

Stimolato dal padre Giuseppe, clarinettista e saxofonista, Daniele Faziani comincia a 15 anni lo studio del saxofono, diplomandosi a pieni voti nel 1982 al conservatorio “Martini” di Bologna. Negli stessi anni inizia a collaborare con il Teatro comunale di Bologna in qualità di primo saxofono per le produzioni lirico-sinfoniche, lavorando con grandi direttori d’orchestra come Vladimir Delman, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, MstislavLeopoldovich, “Slava” Rostropovich, Luciano Berio. Sempre in qualità di primo sax, suona con l’Orchestra sinfonica di Sanremo, con le orchestre del Teatro Carlo Felice di Genova, del Teatro regio di Parma, del Teatro alla Fenice di Venezia e con l’Orchestra Nazionale della Rai.

Dal 1983 al 1993 è tenor saxofonista nel “Quartetto Italiano di Saxofoni” col quale incide il primo lp in Italia per l’etichetta Bongiovanni di Bologna. Dal 1996 è sax soprano e concertatore nel “Quartetto di saxofoni

900”, col quale tiene numerosissimi concerti in Italia.

Dal 1997 al 2007 è direttore dell’orchestra di fiati “Simphonic Wind Band” del conservatorio “Boito” di Parma, una formazione di cinquanta elementi, con la quale risulta vincitore di diversi concorsi internazionali. Dal 2000 al 2010 dirige ensemble di saxofoni a Parma e la”New saxophone band”, effettuando concerti in Italia e all’estero.

Dal 2012 si occupa di repertori di musica contemporanea e del ‘900 storico per sax e pianoforte. Nel 2000 incide i Dieci Etudes di Stefano Melloni interpretati con il sax soprano, sax alto e sax tenore per la College Music.

Nel 2006 pubblica il cd Il volo del sax, che realizza interamente da solo in forma di quartetto, rispettivamente con sax soprano, sax contralto, sax tenore e sax baritono.

Il 14 marzo 2015 esce la sua prima pubblicazione del brano per sax alto solo, edito da Ut Orpheus, In memory of a real sound, dedicato a Charlie Parker per il 60esimo anniversario della scomparsa.

Nell’ottobre 2016 dedica Your gift per sax tenore o soprano a John Coltrane, per il 90esimo della nascita, e Song per sax baritono solo a Gerry Mulligan. Cura la trascrizione delle prime quattro suite per sax baritono solo delle Cello Suite di Bach.

Sempre nel 2015 inizia la sua collaborazione conl’ensemble di musica contemporanea “Fontanamix”. Dal 2015 si esibisce in recital per sax solo interpretando oltre alle proprie composizioni, autori contemporanei di rilievo come Gianni Giacomazzo, GianPaolo Luppi, Lars Ekstrom, Marco Montaguti, Alessandro Magini Cristina Landuzzi.

Presenta inoltre la performance la voce del sax, esibendosi con i vari saxofoni e interpretando autori che spaziano dal barocco sino al jazz . Tiene regolarmente “Master class”di saxofono in Italia e all’estero (di recente, in Belgio, Polonia e Giappone).

Dopo avere insegnato ai conservatori di Rovigo, Brescia, Mantova, Parma, dal 2011 è titolare della stessa cattedra presso il conservatorio “Martini” di Bologna, dove ha creato un’orchestra di saxofoni formata da soli studenti e la “Saxbo…Orchestra”, della quale è direttore solista e arrangiatore.