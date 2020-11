Il sabato della Biblioteca si sposta all’aperto: appuntamento al parco

RIOTORTO – Gli appuntamenti della Biblioteca di questo sabato, 14 novembre, in ottemperanza alla normativa anti contagio, si spostano all’aperto: lo Spuntino di lettura, che si tiene ogni secondo sabato mattina del mese alla Bidibibook, si svolgerà al Parco di Punta Paini a Riotorto, dalle ore 10.30.

Anche la lettura e il laboratorio del libro “Il buco” di Anna Llenas (Gribaudo Editore), che fa parte del ciclo di iniziative per bambini “Biblio Sabato Kids”, si terrà all’aperto nel giardino di Via dell’Arsenale, alle ore 15.

Per il laboratorio verrà utilizzato materiale riciclabile, in parte portato dai bambini, per educarli al riciclaggio e all’idea che tutto ciò che abbiamo, anche se sembra inutile, può essere riutilizzato.

Le letture e le attività si svolgeranno all’aperto in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-covid.

Per partecipare è richiesta la prenotazione, i posti sono limitati. Sarà possibile prendere in prestito i libri della biblioteca.

Info e prenotazioni: 0565226110 – 056563412; biblioteca@comune.piombino.li.it – biblioriotorto@comune.piombino.li.it.