“Il rumore del silenzio”: al parco archeologico per il libro della diciassettenne sul fratello disabile

PITIGLIANO – Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri “Letture al museo”. Venerdì 7 giugno, dalle 17 alle 19, al Parco Archeologico Alberto Manzi di Pitigliano, si parlerà del libro “Il rumore del silenzio, una storia per sempre” scritto dalla diciassettenne Marta Spigaglia.

Marta ha un fratello disabile di 15 anni e la motivazione di scrivere il libro nasce dal desiderio di riscattare il suo silenzio. “Lui non può parlare e io ho scelto di farlo per lui.” Marta fa parte dell’associazione Il Volo, formata dai familiari di persone disabili che ogni giorno si impegnano per trasformare la disabilità in risorsa e per favorire l’inclusione.

In occasione della presentazione del libro si terrà la degustazione de “Le mille voglie di Paolo”, contest dedicato al cioccolato a cura di Paolo Rufo, maître pâtissier.