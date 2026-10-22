ORBETELLO – Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 17:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello, si terrà una conferenza dal titolo “Il ritorno di Akh. Riportare a casa una specie estinta” a cura della dottoressa Angela Di Pumpo, responsabile della campagna antibracconaggio per il Progetto Life Ibis eremita.

L’ibis eremita è una specie migratrice che ha volato nei cieli europei fino al XVII secolo, prima che si estinguesse a causa di una costante perdita di habitat e di una caccia sregolata. Nel 2014 il Waldrapp Team ha reintrodotto l’ibis eremita in Europa e ha ripristinato una popolazione migratrice che, partendo dall’Austria, si sposta per svernare nella laguna di Orbetello e in Andalusia.

Purtroppo questa specie è ancora vittima di atti di bracconaggio, basti considerare che nel 2024-2025, solo in Italia, sono stati uccisi dieci ibis eremita.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, Orbetello (GR), str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9