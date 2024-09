MARINA DI GROSSETO – «È il secondo anno che ospitiamo, con piacere, questa iniziativa» così Simone Guerrini commenta la cena che aprirà la stagione autunnale di Girogustando.

Sarà il suo ristorante sul mare Moby Dick ad aprire le danze (mercoledì 11 settembre ore 20.30) per la manifestazione enogastronomica realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Se lo scorso anno la cena al Moby Dick aveva proposto la pizza gourmet, quest’anno invece il ristorante propone una cena totalmente di pesce.

Ospite della serata per questa collaborazione a quattro mani il ristorante I Ghibellini, importante realtà del centro storico di Firenze con una cucina che segue le antiche ricette e usanze culinarie Fiorentine e Toscane.

«La prima volta è stata una bella esperienza – racconta il titolare del Moby Dick Simone Guerrini – abbiamo voluto proporre la pizza gourmet che da noi non è una realtà consolidata come da altre parti e può essere una sfida per il nostro territorio; quest’anno, per cambiare, proporremo una cena tutta di pesce: due antipasti e due primi alternati tra i due ristoranti, e poi un secondo e il dolce che cureremo noi».

«La risposta del pubblico era già stata buona lo scorso anno. Crediamo che sarà lo stesso quest’anno» tra l’altro il ristorante, che si trova a Marina di Grosseto, è all’interno di una stabilimento balneare, che è una delle novità introdotte lo scorso anno e che, vista la buona riuscita, è stata confermata.

«Abbiamo parlato con la chef del ristorante ospite, Martina Miniati, che è venuta a conoscerci nei giorni scorsi con il suo aiuto cuoco, e ci siamo trovati in sintonia» conclude Guerrini.

Ad accompagnare le portate i prodotti del Consorzio tutela vini di Maremma serviti da esperti sommelier.

Per prenotare: 0564 34263

