Il reading “Leggere la leggerezza” nell’incanto del giardino di Palazzo Bourbon

SOVANA – Ultimo appuntamento per la dodicesima edizione di “Sovana in Arte”.

Gli spettacoli si svolgeranno al tramonto, nell’incanto del giardino di Palazzo Bourbon del Monte in piazza a Sovana (Sorano).

Il 28 agosto, sempre alle 19 in giardino e sempre sulle ali della leggerezza, ecco in lettura due bravissime attrici. Francesca Ventura e Miryam Jacomini, alle prese con la brillantezza dei testi di Achille Campanile, Raymond Queneau e con tre monologhi inediti scritti da Francesca Ventura, attrice di teatro e scrittrice, nota al grande pubblico soprattutto per le sue interpretazioni in televisione ed in cinema.

Una carrellata di personaggi: alcuni immaginari e fantastici, altri comicamente realistici, in forma monologo, di dialogo, di racconto. Una serata magica e divertente al tempo stesso.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno in ottemperanza delle norme di prevenzione e contenimento del covid 19.

È possibile prenotare telefonando al numero 3342275656, tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, oppure inviando un messaggio Whatsapp allo stesso numero in qualsiasi momento.