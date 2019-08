Il rapper Fred De Palma alla consolle del Disco Village

FOLLONICA – Disco Village sabato 24 agosto ospita un altro artista di successo: Fred De Palma. Federico Palana, torinese, classe 1989, ha iniziato la sua carriera nel 2007 entrando nell’ambiente hip hop di Torino, dove ha avuto modo di farsi apprezzare e di conoscere personalità di spicco della musica italiana. La sua carriera è iniziata con il gruppo Royal Rhymes con Dirty C., ma nel 2012 ha deciso di lasciare la formazione e continuare la corsa da solista. La sua musica è un mix tra rap e pop, i suoi brani vedono collaborazioni importanti come quella con Ana Mena, cantante e attrice spagnola. “Una volta ancora” è la hit del momento e porta la sua firma. Venerdì 13 settembre uscirà il suo nuovo album “Uebe”, e sarà sicuramente un successo.

E come sempre il Disco Village è anche il privè Baluba, dove il sound è affidato a Ricky Birickyno e a Paolino dj. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Ingresso dalle ore 23.30 (17 euro con drink). Disco Village e Baluba privè si trovano in via Sanzio a Follonica.