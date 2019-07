Il rap raffinato di Lazza al Disco Village

FOLLONICA – Suonare il pianoforte e rappare: impossibile? Per Lazza no. Gli 88 tasti del piano e le rime incalzanti non sono un segreto per Jacopo Lazzarini, ventisei anni, milanese, astro nascente del trap italiano. Quest’anno ha pubblicato il suo secondo album “Re Mida”, che ha debuttato al primo posto nella classifica italiana. Oltre a scrivere le strofe dei suoi testi, a suonare il piano, in questo disco si capisce che Lazza ha dedicato più attenzione al canto. Jacopo è tra le più scintillanti promesse del rap italiano.

Nell’ultima produzione ci sono anche delle collaborazioni d’eccezione: Tedua, Gué Pequeno, Fabri Fibra, ma anche Dolcenera. Per questi artisti Lazza dice di avere grande stima e quindi di aver lavorato al meglio per metterli a loro agio, e le strofe sono arrivate in poco più di una settimana. Fa parte dell’etichetta 333 Mob di cui i membri, a modo loro, sono tutti artisti, anche se lui è l’unico che rappa e che canta. Il titolo “Re Mida” è azzeccato: la leggenda narra che ciò che toccava il re si trasformasse in oro. E l’album di Lazza vale veramente oro. Lo staff del Disco Village non poteva non chiamarlo ospite in una delle notti estive della discoteca.

Quindi, sabato 20 luglio, sarà un’altra serata da sold out con Jacopo Lazzarini. E accanto alla discoteca tradizionale c’è sempre l’isola dei sogni, Baluba: il privè del locale è affidato ai dj Ricky Birickyno e a Paolino dj. Apertura dalle 23.30 (costo biglietto 17 euro): Disco Village è in via Sanzio a Follonica. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998.