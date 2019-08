Il quartetto Squirrel Beats in concerto a Santa Fiora tra nujazz e drum’n’bass

SANTA FIORA – Il 12 agosto alle 21.15, all’Auditorium della Peschiera si avrà l’escursione contemporanea del quartetto Squirrel Beats di Anna Maria Della Valle e Paolo Corsini, tra nujazz e drum’n’bass, in variazioni ed improvvisazioni elettroniche e non solo Improvvisazione acustica ed elettronica, l’immersione di suoni reali e di creazioni artificiali, dove strumenti di famiglie diverse si ritrovano a colloquiare fino a confondersi l’uno nell’altro.

La formazione nasce con l’uscita dell’omonimo ep, nel 2013, come risultato della felice collaborazione con il dj producer Alessandro “Enjoy” Corsini. Il progetto prosegue anche live, con un set-up elettronico complesso quanto stimolante, con un repertorio originale che insinua la jungle e la drum’n’bass nel jazz.

Dal 2016 Squirrel Beats diventa quartetto acustico, con la drum’n’bass formata acusticamente da Simone Gerardo e Luca Amatruda, che si aggiungono alla front-line di Anna Maria Dalla Valle, voce e flauti, e Paolo Corsini, piano e rhodes, con l’ausilio di synth e live electronics. Il quartetto lavora su brani originali, esplorando le possibilità stilistiche e definendo il proprio sound, “studiando”, nel vero senso del termine.

Nel gennaio 2019 esce il nuovo album What r we talkin’ about: in un’unica session incidono in presa diretta 10 tracce composte ed arrangiate da Anna Maria Dalla Valle e Paolo Corsini, in cui il flauto (ed in tre brani anche la voce) si mescola all’effettistica (che è parte integrante del set-up live), duetta con il piano ed il fender rhodes, con cui ha una solida ed evidente empatia.

La ritmica energica del basso di Luca Amatruda e le invenzioni ritmiche di Simone Gerardo, colonna insostituibile del progetto, rendono solidità al groove. Una sorta di nu-jazz che non cerca rimandi, paragoni o ispirazioni, se non la musica in tutta la sua totalità.

Anna Maria Dalla Valle: flauto, voce, live electronics

Paolo Corsini: piano, fender rhodes, synth

Luca Amatruda: basso

Simone Gerardo: batteria